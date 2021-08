Plouguiel Plouguiel Côtes-d'Armor, Plouguiel Les Guinguettes du Guindy Plouguiel Plouguiel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguiel

Les Guinguettes du Guindy 2021-08-07 17:00:00 – 2021-08-07 23:00:00

Soirée à la bonne franquette au son de l’accordéon et chansons rétro de Miss Guinguette qui animera la soirée. abadennpriel88@yahoo.fr +33 6 98 89 46 84 L’association d’animation de Plouguiel Abadenn Priel organise sa toute première guinguette sur les bords du Guindy.

Venez guincher dans une ambiance flonflon, esprit champêtre, cornet de frites dans un site naturel d’exception : l’anse Saint François face au vieux pont balançant.

