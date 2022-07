LES GUINGUETTES DU CANAL

LES GUINGUETTES DU CANAL, 15 août 2022, . LES GUINGUETTES DU CANAL



2022-08-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-15 Cette année, la ville de Lunel double sa traditionelle soirée guinguettes du 15 août ! Au final, c’est un week-end guinguettes qui s’installera en soirée aux abords du Canal. A partir de 20h00, venez vivre une soirée esprit guinguettes en plein air avec des ateliers pour enfants (structures gonflables, maquillage, sculpture de ballons), la restauration possible sur place grâce aux bodegas associatives et aux producteurs de vins, le tout en musique ! Pour finir ce week-end en beauté, le 15 août à 22h, vous vivrez un moment de magie et de lumières avec ce superbe feu d’artifice tiré au dessus du canal ! Puis la soirée guinguettes se prolongera elle aussi en musique. Cette année, la ville de Lunel double sa traditionelle soirée guinguettes du 15 août ! Au final, c’est un week-end guinguettes qui s’installera en soirée aux abords du Canal. A partir de 20h00, venez vivre une soirée esprit guinguettes en plein air avec des ateliers pour enfants (structures gonflables, maquillage, sculpture de ballons), la restauration possible sur place grâce aux bodegas associatives et aux producteurs de vins, le tout en musique ! dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville