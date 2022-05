LES GUINGUETTES DE MIRABEAU Fabrègues Fabrègues Catégories d’évènement: Fabrègues

Fabrègues Hérault Fabrègues Tous les mardis soirs de juillet/août – 18h30 – 22h

Venez découvrir une autre facette du Domaine de Mirabeau ! Au programme: Un bar à vin : Vigne de cocagne + vignerons invités certains soirs

Des assiettes fermières: fromages de chèvre, charcuteries, viande grillée…

De la musique (funk, world, rock, jazz…) pour danser sous les étoiles! Participation libre – Réservation conseillée Tous les mardis soirs de juillet/août – 18h30 – 22h

bonjour@vignedecocagne.fr +33 6 59 62 73 45 http://www.vignedecocagne.fr/

Venez découvrir une autre facette du Domaine de Mirabeau ! Au programme: Un bar à vin : Vigne de cocagne + vignerons invités certains soirs

Des assiettes fermières: fromages de chèvre, charcuteries, viande grillée…

De la musique (funk, world, rock, jazz…) pour danser sous les étoiles! Participation libre – Réservation conseillée Fabrègues

