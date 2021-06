Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme, Saint-Gervais-sur-Roubion Les guinguettes de l’agglo – Saint Gervais sur roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Gervais-sur-Roubion

Les guinguettes de l’agglo – Saint Gervais sur roubion Saint-Gervais-sur-Roubion, 29 août 2021-29 août 2021, Saint-Gervais-sur-Roubion. Les guinguettes de l’agglo – Saint Gervais sur roubion 2021-08-29 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-29 22:00:00 22:00:00

Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme Nouveau rendez-vous de l’été 2021: les guinguettes de l’Agglo !

Quelques dimanches soirs, dans quelques villages de l’Agglomération, un rendez-vous convivial et familial.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Gervais-sur-Roubion Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Gervais-sur-Roubion Adresse Ville Saint-Gervais-sur-Roubion lieuville 44.58256#4.88964