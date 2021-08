Hellemmes Avant Goût Hellemmes, Nord Les guinguettes de Fives Avant Goût Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

du samedi 4 septembre au dimanche 19 septembre à Avant Goût

Plusieurs week-ends festifs sur le thème de la guinguette, animations, foodtrucks à découvrir. Pour préparer la rentrée, les associations de Fives s’invitent à l’Avant-goût, un lieu historique. Troc de plantes, cueillette et dégustation de plantes sauvages. Forum des associations propose le dimanche 5 septembre des échanges et animations (pétanque, musique…). Chaque week-end, de la musique, du spectacle, à boire et à manger vous attendent !

Entrée libre

Week-ends festifs sur le thème de la guinguette. Avant Goût 92 rue Philippe Lebon Hellemmes Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T12:00:00 2021-09-04T23:00:00;2021-09-05T12:00:00 2021-09-05T19:00:00;2021-09-11T12:00:00 2021-09-11T23:00:00;2021-09-12T12:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T19:00:00

