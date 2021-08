Hellemmes Avant Goût Hellemmes, Nord Les guinguettes de Fives Avant Goût Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Pour preparer la rentrée, les associations de fives s’invitent à l’avant-goût, un lieu historique. samedi 28 août : Mini summer festival, bal swing avec orchestre de l’ilôt Balboa, Karaoké, ateliers danse, jeux anciens. Le dimanche 29 août sur le thême de la musique, mascottes, maquillage, ping pong… Chaque week-end du 28 août jusqu’au 19 septembre 2021 auront lieu des festivités.

Entrée libre

4 week-ends festifs en août et septembre sur le thème de la guinguette. Avant Goût 92 rue Philippe Lebon Hellemmes Fives Nord

