Les guinguettes de Beaujeu Place,Beaujeu (69)

Les guinguettes de Beaujeu Place,Beaujeu (69), 30 juillet 2022, . Les guinguettes de Beaujeu

Place, Beaujeu (69), le samedi 30 juillet à 20:00

Les Guinguettes de Beaujeu tous les samedis de l’été : le Grand Orchestre de la Tourbillante animera la Guinguette du 3O Juillet avec de la variété française et internationale, des chansons à boire, de la pop, du rock, des chants de marins, du folk/rock irlandais et celtique, et également de la danse musette et quelques grands standard de jazz. Une très bonne ambiance en perspective pour cette soirée qui s’annonce festive ! *source : événement [Les guinguettes de Beaujeu](https://agendatrad.org/e/35763) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Le Grand Orchestre de la Tourbillante Place,Beaujeu (69) Place, 69430 Beaujeu, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-30T20:00:00 2022-07-30T00:00:00

Détails Autres Lieu Place,Beaujeu (69) Adresse Place, 69430 Beaujeu, France lieuville Place,Beaujeu (69)