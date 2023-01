Les Guinguettes Alsaciennes Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin L’Office de tourisme du Val d’Argent vous propose pour l’été 2023 de découvrir ou redécouvrir les traditionnelles Guinguettes Alsaciennes qui se dérouleront désormais le Jeudi soir du 20 Juillet au 24 Août 2023 à partir de 19h30. Les soirées 2023 se dérouleront chez différents prestataires du Val d’Argent à savoir : Jeudi 20 Juillet : Hôtel Les Bagenelles à Sainte-Marie-aux-Mines ; Jeudi 27 Juillet : Parc Jules Simon avec le Vélo-club à Sainte-Marie-aux-Mines ; Jeudi 3 Août au Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines avec le Colibri ; Jeudi 10 Août au camping Les Reflets du Val d’Argent à Sainte-Marie-aux-Mines ; Jeudi 17 Août à la Ferme d’Argentin à Lièpvre ; Jeudi 24 Août : place des fêtes de Rombach-le-Franc. Petite restauration et buvette seront proposées sur place. Attention : en cas de mauvais temps (pluie/orage), la soirée pourrait être annulée. Le folklore vous donne rendez-vous cet été sur la place du Prensureux. +33 3 89 58 80 50 Sainte-Marie-aux-Mines

