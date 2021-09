Nevers Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Nevers, Nièvre Les Guides en Herbe font visiter la cathédrale Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Les Guides en Herbe font visiter la cathédrale Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers, 17 septembre 2021, Nevers. Les Guides en Herbe font visiter la cathédrale

le vendredi 17 septembre à Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Inscription nécessaire pour les classes / présentation en continu pour le public individuel

Que vous soyez touristes, habitants, enseignants avec votre classe… Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Adresse Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Nevers