La Bibliothèque historique vous propose de vous plonger dans les premiers guides de Paris grâce au travail de deux experts : Marianne Cojannot-Leblanc et Emmanuel Château-Dutier Remontez dans le temps grâce à quatre textes majeurs sur Paris ancien et ses monuments, publiés entre la fin du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle : – Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, 3 tomes, Paris, 1724 ; – Germain Brice, Description nouvelle de ce qu’il y a de plus remarquable dans la ville de Paris, 2 tomes, Paris, 1684 ; – Lemaire, Paris ancien et nouveau, 3 tomes, Paris, 1685 ; – Piganiol de La Force, Description de Paris, de Versailles, de Marly, de Meudon, 8 tomes, Paris, 1742. Marianne Cojannot-Leblanc et Emmanuel Château-Dutier nous présentent leur travail sur ces premiers guides touristiques. Grâce à leur important travail historique et numérique, ces sources sont maintenant exploitables dans toute leur richesse — avec une recherche aisée et une indexation avancée de lieux et monuments décrits. Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact :

