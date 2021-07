Vellèches Château de Marmande Vellèches, Vienne Les guetteurs de vent Château de Marmande Vellèches Catégories d’évènement: Vellèches

Les guetteurs de vent

Château de Marmande, le vendredi 17 septembre à 20:00

Château de Marmande, le vendredi 17 septembre à 20:00

### Avant-première du film “Les guetteurs de vent” ### Le suivi de la restauration de la tour de guet du Château de Marmande situé à Véllèche. Un chantier de plus d’un an, pour découvrir différents métiers du patrimoine, de l’archélogue aux couvreurs en passant par l’architecte, les tailleurs de pierre, charpentiers, ardoisiers et ornemaniste… sur une musique de Frabrice Barré, écrit et réalisé par Véronique Kleiner. ### Une production PICTA. Productions avec la participation de France Télévisions ### Une maquette de la charpente de la tour réalisée au 1/25ème, chef-d’oeuvre réalisé par un aspirant compagnon charpentier de l’école de formation de Limoges sera présentée.

Tarif 7€.

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:30:00

