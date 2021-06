Montreuil La Marbrerie Montreuil, Seine-Saint-Denis Les Guêpes Fleurissent Vert – Partie II La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Les Guêpes Fleurissent Vert – Partie II est un projet placé sous le signe du surréalisme. La logique sera écartée pour faire place au sensoriel à travers un programme varié.

Prévente : 5€ / Sur place : 10€

Une après-midi autour du rêve, mêlant musique et arts visuels, afin de plonger le spectateur dans un véritable voyage onirique. La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T18:00:00

