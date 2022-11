Les grues gourmandes en Pays Morcenais « Et si vous viviez une journée au rythme de la grue cendrée … » Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Les grues gourmandes en Pays Morcenais « Et si vous viviez une journée au rythme de la grue cendrée … » Morcenx-la-Nouvelle, 27 janvier 2023, Morcenx-la-Nouvelle. Les grues gourmandes en Pays Morcenais « Et si vous viviez une journée au rythme de la grue cendrée … »

4 place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

2023-01-27 10:00:00 – 2023-01-27 19:00:00 Morcenx-la-Nouvelle

Landes 20.6 20.6 EUR Un beau programme qui associe rendez-vous gourmand, patrimoine et découverte en vue panoramique de la grue cendrée.

10h Accueil Office de tourisme

10h30 Visite des arènes de Morcenx

12h30 Déjeuner Restaurant (réseau Tourisme Gourmand)

15h Accueil Maison de site et visite du retour des grues au dortoir

Places limitées – Sur réservation uniquement – Date limite d’inscription 13/01/2023

Places limitées – Sur réservation uniquement – Date limite d’inscription 13/01/2023 +33 5 58 04 79 50 Office de tourisme du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle

