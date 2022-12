Les grues font le spectacle, du gagnage au dortoir (sur réservation) Carcans, 28 janvier 2023, Carcans Carcans.

Les grues font le spectacle, du gagnage au dortoir (sur réservation)

Carcans Gironde

2023-01-28 – 2023-01-28

Carcans

Gironde

Carcans

Partez à la rencontre de la Grue cendrée, l’un des plus grands oiseaux protégés en Europe. Vous aurez l’occasion d’observer le spectacle des milliers de grues au cœur de l’hivernage et de découvrir les zones de gagnage et de dortoir.

Bon à savoir :

Lieu de RDV : donné à la réservation

Animation gratuite

Pour vous inscrire, contactez Marie-France Taverny : 06.73.77.40.59 / maf.taverny-ami@sfs.fr

+33 6 73 77 40 59

Carcans

