2023-02-12 16:00:00 – 2023-02-12 19:30:00

Landes EUR 30 30 Sortie encadrée, balade en VTT électrique en empruntant les chemins de la réserve (environ 1h30). Le parcours est accompagné de points d’arrêts commenté et d’une pause à la tour pour observer la rentrée des grues jusqu’à la tombée de la nuit.

Retour à la lampe frontale. Adaptée aux adultes et aux adolescents (à partir de 14 ans).

Inscription à la Réserve, communiquer la taille.

Balade en VTT électrique en empruntant les chemins de la réserve (environ 1h30). Parcours accompagné de points d'arrêts commenté. Pause à la tour d'observation. Retour à la lampe frontale. Adaptée aux adultes et aux adolescents (à partir de 14 ans). Inscription à la Réserve. Matériel fournis.

