10ème exposition canine nationale Les grottes Saint-Macaire, 8 octobre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

L’association canine territoriale de la Gironde organise sa 10ème exposition nationale au pied des remparts de la cité médiévale de Saint-Macaire.

Entrée gratuite.

Parking à proximité..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Les grottes

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association Canine Territoriale de la Gironde organizes its 10th national dog show at the foot of the ramparts of the medieval town of Saint-Macaire.

Free admission.

Parking nearby.

La asociación canina regional de Gironda celebra su 10ª exposición canina nacional al pie de las murallas de la ciudad medieval de Saint-Macaire.

Entrada gratuita.

Aparcamiento cercano.

Der territoriale Hundeverband der Gironde organisiert seine 10. nationale Ausstellung am Fuße der Stadtmauern der mittelalterlichen Stadt Saint-Macaire.

Der Eintritt ist frei.

Parkplätze in der Nähe.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers