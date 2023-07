Journées Nationales de la Spéléologie 7 et 8 octobre 2023 Les Grottes de Veaugues Veaugues Catégories d’Évènement: Cher

Veaugues Journées Nationales de la Spéléologie 7 et 8 octobre 2023 Les Grottes de Veaugues Veaugues, 7 octobre 2023, Veaugues. Journées Nationales de la Spéléologie 7 et 8 octobre 2023 7 et 8 octobre Les Grottes de Veaugues Gratuit, sous inscription Dans plus d’une centaine de lieux en France, les publics pourront découvrir en toute sécurité comment progresser dans des grottes, aménagées ou non.

Observation des paysages souterrains

Exploration sous terre, découverte d’un environnement privilégié à partager et protéger ( chauves-souris, concrétions,…)

La Fédération Française de Spéléologie invite tous les publics à la découverte d’une aventure à vivre en famille ou entre amis. Les Grottes de Veaugues Route d’Azy, Veaugues 18300 Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « dev.pat@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00 Découverte Spéléologie Détails Catégories d’Évènement: Cher, Veaugues Autres Lieu Les Grottes de Veaugues Adresse Route d'Azy, Veaugues 18300 Ville Veaugues Departement Cher Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Les Grottes de Veaugues Veaugues

Les Grottes de Veaugues Veaugues Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veaugues/