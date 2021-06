Les grottes d’Azé en BD Azé, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Azé.

Les grottes d’Azé en BD 2021-07-27 – 2021-07-27 Grottes d’Azé 135 Route de Donzy

Azé Saône-et-Loire

EUR 0 0 Cette animation, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Saône et Loire, a pour but de favoriser la lecture ailleurs qu’en bibliothèque, et de comprendre les étapes de la création d’une catégorie de livres : la bande-dessinée.

Parents, enfants, familles sont invités, à participer à un atelier de création d’une page BD à travers laquelle ils exprimeront l’image qu’ils ont du site des grottes d’Azé : la mer du jurassique, la vie d’une famille de la Préhistoire…Venez prendre les crayons et les feuilles pour vous exprimer !!!

Un coin lecture pour les plus jeunes afin de découvrir l’univers de la BD sera également proposé.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par