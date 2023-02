Les Gros Patinent Bien – Théâtre Tristan Bernard, Paris THEATRE TRISTAN BERNARD, 7 février 2023, PARIS.

LES GROS PATINENT BIENCabaret de CartonMOLIERE 2022 du MEILLEUR SPECTACLEde Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVANAvec : Didier BOULLE et Philippe LE GALL (en alternance avec Pierre GUILLOIS)Ingénierie carton : Charlotte RODIÈREVous aviez découvert “Bigre” il y a quelques années sur la scène du Théâtre Tristan Bernard.Après ce succès mondial, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, reviennent avec un nouveau spectacle “Les gros patinent bien”. Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton. Sacré Meilleur spectacle de théâtre public Molières 2022 ! « Un délire cartoonesque jamais vu sur scène » Le Parisien« Drôle et ingénieux » France 2« Drôle et poétique, plein de générosité » RFI« Cartoonesque et délirant… On rit.On est séduit…et conquis » Le Monde Pas d’accès PMRMétros SAINT-LAZARE ou VILLIERS ou EUROPE Bus 95 Arrêt Europe – 21/22/ 27/28/29/42 Arrêt Saint-Lazare – 30 Arrêt Villiers – 94/66 Arrêt Rome Parkings proches SAINT-AUGUSTIN ou VILLIERS Heure D’arrivée conseillée : 15 minutes avant début du spectacle Les Gros Patinent Bien Les Gros Patinent Bien EUR22.0 22.0 euros

THEATRE TRISTAN BERNARD PARIS 64, rue du Rocher 75008

LES GROS PATINENT BIEN

Cabaret de Carton

MOLIERE 2022 du MEILLEUR SPECTACLE

de Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVAN

Avec : Didier BOULLE et Philippe LE GALL (en alternance avec Pierre GUILLOIS)

Ingénierie carton : Charlotte RODIÈRE

Vous aviez découvert “Bigre” il y a quelques années sur la scène du Théâtre Tristan Bernard.

Après ce succès mondial, Molière de la Comédie 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, reviennent avec un nouveau spectacle “Les gros patinent bien”.

Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton. Sacré Meilleur spectacle de théâtre public Molières 2022 !

« Un délire cartoonesque jamais vu sur scène » Le Parisien

« Drôle et ingénieux » France 2

« Drôle et poétique, plein de générosité » RFI

« Cartoonesque et délirant… On rit.

On est séduit…et conquis » Le Monde

Pas d’accès PMR

Métros SAINT-LAZARE ou VILLIERS ou EUROPE

Bus 95 Arrêt Europe – 21/22/ 27/28/29/42 Arrêt Saint-Lazare – 30 Arrêt Villiers – 94/66 Arrêt Rome

Parkings proches SAINT-AUGUSTIN ou VILLIERS

Heure D’arrivée conseillée : 15 minutes avant début du spectacle

