Les Gros patinent bien Théâtre Sorano, 25 janvier 2022, Toulouse.

Les Gros patinent bien

du mardi 25 janvier 2022 au samedi 29 janvier 2022 à Théâtre Sorano

**Cabaret de carton** « Once upon a time strukt von blocktenstik. » Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues. Après Bigre, succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de « cartoons » et d’une épopée shakespearienne. ### + d’infos [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/les-gros-patinent-bien/2022-01-25/) ![]() ### Infos Pratiques : * Les 25, 26, 27, 28 & 29 janvier à 20h * Durée : 1h20

Tarifs : 8€ à 22€

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T20:00:00 2022-01-25T21:20:00;2022-01-26T20:00:00 2022-01-26T21:20:00;2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T21:20:00;2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:20:00;2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T21:20:00