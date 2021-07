Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine Les gros patinent bien L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Sur scène, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois nous entraînent dans une épopée impossible à résumer. Assis sur une chaise, Olivier raconte avec emphase des trucs que personne ne comprend, tandis que Pierre s’agite dans tous les sens pour faire exister son histoire à grands renforts de panneaux de carton avec des mots écrits dessus.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois
L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony

