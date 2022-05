Les gros patinent bien Forum Meyrin, 12 mai 2022, Meyrin.

Les gros patinent bien

du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai à Forum Meyrin

À vrai dire, on ne sait pas si les gros patinent si bien que ça, mais une chose est sûre : Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois, maîtres d’œuvre de ce cabaret de carton, auteurs et interprètes enjoués, surfent avec classe et drôlerie sur la vague du spectacle de rue. Ici, tout est réduit à sa plus simple expression. Quelques tréteaux, des chaises, une scène – et des cartons, beaucoup de cartons, qui sont tour à tour éléments de décor ou costumes. Pendant que l’un des comédiens, immobile, narre l’épopée de son hypothétique ancêtre à travers l’Europe et les siècles, l’autre fuse de cour à jardin et de jardin à cour afin de, à l’aide des fameux cartons, commenter, décrire, accompagner l’essor de ce récit fabuleux.

Tarif unique 10.-

Un homme à la verve toute shakespearienne, immobile, entouré de cartons, narre l’épopée d’un hypothétique ancêtre.

Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T20:20:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T20:20:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:20:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:19:00