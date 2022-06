Les gros patinent bien, Cabaret en Carton • Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan Centre culturel Irlandais, 19 juillet 2022, Paris.

Du mardi 19 juillet 2022 au vendredi 22 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

. payant De 22 à 28€

En partenariat avec le Centre Culturel Irlandais •Après Bigre, succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, se retrouvent dans un feu d’artifice d’inventivité et nous invitent à un voyage imaginaire, fusion de cabaret de bouts de carton et d’épopée shakespearienne.

Alors que des cartons traînaient dans un coin de la salle de répétition, les deux lascars ont commencé à écrire dessus à l’aide de gros marqueurs noirs pour figurer accessoires et décors, tels des enfants découvrant le plaisir de faire du théâtre. Ils ont inventé, pas à pas, l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas mais qui pourtant traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son complice, lequel fait défiler derrière lui les paysages, personnages et autres bestioles rencontrés le long de la route. Toute la saveur du spectacle tient au contraste drolatique entre l’acteur immobile mais voyageur, un Martin-Salvan virtuose d’un langage non répertorié, et l’agitation pathétique du préposé aux décors, un Guillois survolté et en maillot de bain.

Ces Laurel et Hardy des temps modernes nous entraînent dans leurs aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags déclenchant un immense éclat de rire.

Distribution

Avec Olivier Martin Salvan et Pierre GuilloisIngénierie carton Charlotte RodièreRégie générale Max Potiron en alternance avec Colin PlancherRégie plateau Emilie Poitaux en alternance avec Elvire TapieProduction et administration Sophie Perret (administratrice),Fanny Landemaine et Margaux du Pontavice (chargées de production)Diffusion Séverine André-Liebaut – Scène 2Communication Anne-Catherine Minssen – ACFMLes Composantes

Centre culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/les-gros-patinent-bien

