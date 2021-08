Les gros patinent bien Brest, 30 novembre 2021, Brest.

Les gros patinent bien 2021-11-30 – 2021-12-04 Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest Finistère

Après leur collaboration sur Le Gros, la Vache et le Mainate et Bigre, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois s’attaquent au cabaret, toujours avec humour et décalage.

Alors que des cartons traînaient dans un coin, ils ont commencé à écrire dessus à l’aide de gros marqueurs noirs pour figurer les accessoires et décors qu’ils imaginaient pour une histoire, tels des enfants découvrant le plaisir de faire du théâtre.

Olivier et Pierre ont écrit, pas à pas, l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas mais qui pourtant traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son complice, qui fait défiler derrière lui les paysages, personnages et éléments rencontrés le long de la route. Le spectacle tire sa saveur du contraste entre l’acteur immobile mais voyageur, un Martin-Salvan virtuose d’un langage non répertorié, avec l’agitation pathétique du préposé aux décors, un Guillois survolté dont l’énergie désespérée est le salut.

Représentations prévues :

– Mardi 30 novembre à 20h30

– Mercredi 1er et jeudi 2 décembre à 19h30

– Vendredi 3 décembre à 20h30

– Samedi 4 décembre à 19h30

Une production du Quartz.

+33 2 98 33 95 00

dernière mise à jour : 2021-08-25 par