2022-11-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-16 5 20 Ce périple devient prétexte à un délire de cartons absurde et hilarant qui tire sa saveur du contraste entre un acteur-voyageur immobile, généreux de sa personne, et son complice en maillot de bain, malingre, préposé au récit, qui se démène pour raconter ce voyage rocambolesque.

Un feu d’artifice inventif pour faire rire toute les générations. Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois nous proposent leur nouvelle création, l’incroyable épopée d’un homme frappé par la malédiction d’une sirène au bord d’un fjord au fin fond des îles Feroe, racontée dans un anglais totalement incompréhensible. Ce périple devient prétexte à un délire de cartons absurde et hilarant qui tire sa saveur du contraste entre un acteur-voyageur immobile, généreux de sa personne, et son complice en maillot de bain, malingre, préposé au récit, qui se démène pour raconter ce voyage rocambolesque.

Un feu d'artifice inventif pour faire rire toute les générations.

