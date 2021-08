Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Les Groovin’Cats en Concert Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Les Groovin’Cats en Concert Capvern, 16 septembre 2021, Capvern. Les Groovin’Cats en Concert 2021-09-16 20:30:00 – 2021-09-16 à l’Eglise de Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Les Groovin’Cats en Concert.

Duo Jazz – Cabaret Swing.

Libre participation. +33 7 86 28 51 46 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse à l'Eglise de Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Ville Capvern lieuville 43.12075#0.30903