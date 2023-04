Les Grooms – Don Qui ? Catégorie d’Évènement: île de France

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Comédie musicale de rue : sur une place, une troupe de musiciens commence à jouer un spectacle autour de Don Quichotte. Don Qui ?

Les Grooms Sur une place, une troupe de musiciens commence à jouer un spectacle autour de Don Quichotte. Mais l'un d'entre eux n'est pas d'accord et ne veut plus faire des spectacles comme avant : il veut être un Don Quichotte d'aujourd'hui et changer le monde. Toute la troupe part alors dans une déambulation à travers la ville où chacun à son tour va se transformer en Don Quichotte et intervenir sur le quotidien. Tout ceci en musique, en chansons, en danse et en théâtre.

