Les GriOthe’ines : lecture d’histoires Cerisiers, 9 avril 2022, Cerisiers.

Les GriOthe’ines : lecture d’histoires Médiathèque 2 place de l’Église Cerisiers

2022-04-09 – 2022-04-09 Médiathèque 2 place de l’Église

Cerisiers Yonne Cerisiers

EUR L’association Lire et faire lire et la médiathèque vous proposent un temps de lecture pour les enfants à partir de 2 ans.

Qu’ils aient 2 ou 8 ans, écouter lire, pour les enfants, est un moment de plaisir, propice au rêve et bénéfique pour leur développement. Curieux et réceptifs aux belles images et aux mots, ils sont toujours enthousiastes pour vivre de nouvelles histoires à travers les textes lus.

bibliotheque.cerisiers@gmail.com +33 3 86 86 38 53 http://opac-x.mediathequecerisiers.biblix.net/accueil

Médiathèque 2 place de l’Église Cerisiers

