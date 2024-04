Les grignoteurs de mots Médiathèque La Page en cours Bégard, mercredi 24 avril 2024.

Médiathèque La Page en cours Bégard Côtes-d'Armor

Raconte-tapis La cocotte qui tap-tip-tope

La p’tite mamie a bien du souci, plus rien ne mijote dans sa cocotte ! Mais cette dernière n’a pas l’intention de rester sur l’étagère, elle a la bougeotte et plus d’un tour dans son sac pour ramener de quoi faire la popotte… Une adaptation sous forme de ritournelle d’un conte de la culture danoise, celle du pot magique qui prend aux riches pour donner aux pauvres. A partir de 3 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24 11:00:00

Médiathèque La Page en cours 15 Avenue Pierre Péron

Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne contact.mediatheque-begard@orange.fr

