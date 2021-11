Châtellerault Salle Omnisports Châtellerault, Vienne Les Griffons font le show à Châtellerault Salle Omnisports Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

le 20 novembre à Châtellerault, salle Omnisports, se dérouleront deux matches du GPHB 86 – Nationale 2 féminine GPHB86 / Aunis HB – 18h00 – Nationale 1 élite masculine GPHB86 / Cournon d’Auvergne – 20h30 Matches d’ouverture du Handball Club Châtelleradais – HBCC / Mignaloux – 14h00 – HBCC / Saint Yriex – 16h00

entrée : 4€

