Les gribouillons de Dubouillon Galerie Art Maniak Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion de ses 80 printemps la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur le dessinateur Alain Dubouillon. Du 9 au 25 novembre 2023, une exposition-vente de planches et dessins de presse originaux réunira une sélection d’œuvres pour une superbe rétrospective.

Alain Dubouillon :

Alain Dubouillon est aujourd’hui un dessinateur incontournable de la cité lyonnaise et de ses environs mais pas que ! Ayant travaillé tout au long de sa carrière avec de nombreux journaux mythiques, il est toujours resté à cheval entre la bande-dessinée et le dessin de presse. Son style graphique se reconnait entre mille et il n’a pas son pareil pour croquer la vie avec un détachement qui lui va si bien. Il dessine encore de nos jours pour le journal “Le Progrès” à Lyon.

Les différents journaux :

“Paris Match” à partir de 1965

Les journaux “Tintin” et “Record” dans les années 60 et 70

“Le Progrès”, “Le Progrès Dimanche” et “Lyon Poche”

Et beaucoup d’autres journaux : “Lui”, “Le Nouveau Candide”, “Adam”, “VSD” etc.

Le mot de la galerie sur l’exposition :

Rendre hommage à la carrière d’un artiste tel qu’Alain Dubouillon n’est pas chose aisée. Il y a tant de dessins à montrer depuis le début de sa carrière (dans les années 60) qu’il a fallu faire une sélection. La galerie est donc heureuse de pouvoir proposer des planches originales représentant tout un patrimoine s’étalant sur plus d’un demi-siècle. Exposer Alain Dubouillon c’est rendre hommage à la bande dessinée et au dessin de presse de façon générale.

À découvrir en exclusivité :

Des planches originales des années 60 publiées dans les journaux “Tintin” et “Record”

Des belles planches originales sélectionnées dans “Lyon Poche”

Galerie Art Maniak 10 rue de la Grange Batelière 75009 Paris

Contact : https://art-maniak.com/index.php/alain-dubouillon-retrospective-les-gribouillons-de-dubouillon/ +33142469497 clement.gombert@hotmail.fr

Alain Dubouillon