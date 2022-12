Séjour Seynes les Alpes Les Greyeres Seyne-les-Alpes Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Seyne-les-Alpes

Séjour Seynes les Alpes Les Greyeres, 18 juillet 2022, Seyne-les-Alpes. Séjour Seynes les Alpes 18 – 23 juillet Les Greyeres

50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Les Greyeres Seyne Seyne-les-Alpes 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur découverte de la nature avec les différents lacs (Serre-Ponçon)

Découvertes du Fort Vauban

Randonnées et jeux en plein air

Découverte de la vie en collectivités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T08:00:00+02:00

2022-07-23T16:00:00+02:00

