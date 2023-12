Des jours pour voir le jour Les Grésilles Nantheuil, 11 avril 2024, Nantheuil.

Nantheuil Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

« Des nuits pour voir le jOur » est un récit intime au travers des blessures qui ponctuent le parcours d’une femme artiste, un spectacle autour de l’empêchement, mais surtout des possibles qu’il ouvre, une visite guidée dans l’évolution du corps et de ses chemins..

À l’origine de ce projet, il y a les nombreuses blessures de Katell Le Brenn. La création de « Des nuits pour voir le jOur » nait de l’envie de partager ce qu’elles lui ont appris et la manière dont elles l’ont finalement construite.

Cette création est un encouragement à accueillir la vie telle qu’elle se présente, à accepter qu’elle est mouvement, qu’elle est fragile, une invitation à transformer ce qui nous blesse, nous attriste, nous touche pour agir et aller ailleurs.

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Isle-Auvézère