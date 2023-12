Levez-vous pour les bâtard.e.s Les Grésilles Nantheuil, 7 mars 2024, Nantheuil.

Nantheuil Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Engagement, aventure, fougue, rire… voici un spectacle qui ose et nous propose d’oser dans une puissante réflexion sur la quête d’identité et les idées préconçues..

Nous sommes le 8 décembre 1660, il est très exactement 17h45 et ce soir, au théâtre du Globe à Londres, a lieu l’Évènement : après dix-huit longues années de puritanisme, les théâtres rouvrent enfin. Mais la loi n’a pas changé : interdiction formelle à tout individu de sexe féminin de monter sur scène.

Dans ce spectacle, six comédiennes et une musicienne partent sur les traces de Judith, la sœur cadette de William Shakespeare, aussi douée et habitée par la même fièvre que son frère, mais que l’Histoire a oubliée. Elle est la première à enfreindre la loi : elle joue…

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



