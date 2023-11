Trop près du mur Les Grésilles Nantheuil, 12 janvier 2024, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant.

Le clown voudrait un compagnon pour partager sa folitude, un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son vœu… à sa manière..

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The show began with Typhus talking to the actor about his desire for a child.

The clown wants a companion to share his madness, a being to cherish and protect as best he can. After much soul-searching, his creator decides to fulfill his wish? in his own way.

El espectáculo comenzó con Tifus hablando con el actor sobre su deseo de tener un hijo.

El payaso quiere un compañero con el que compartir su locura, un ser al que querer y proteger lo mejor que pueda. Tras mucho meditar, su creador decide cumplir su deseo… a su manera.

Am Anfang des Stücks steht Typhus, der mit dem Schauspieler über seinen Kinderwunsch spricht.

Der Clown wünscht sich einen Gefährten, mit dem er seine Verrücktheit teilen kann, ein Wesen, das er hegen und pflegen und so gut wie möglich beschützen kann. Nach vielen Fragen entschließt sich sein Schöpfer, seinen Wunsch auf seine Weise zu erfüllen.

