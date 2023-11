Der Lauf Les Grésilles Nantheuil, 8 décembre 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide. Rien ne pourra empêcher le cours des choses.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In an atmosphere halfway between David Lynch and Intervilles, wearing a bucket on his head, this juggler sets off blindly on a series of pointless experiments that will take him to unexpected places. You are his only guide. Nothing can stop the course of events

En un ambiente a medio camino entre David Lynch e Intervilles, con un cubo en la cabeza, este malabarista se lanza a ciegas a una serie de experimentos sin sentido que le llevarán a lugares insospechados. Tú serás su único guía. Nada puede detener el curso de los acontecimientos

In einer Atmosphäre zwischen David Lynch und Intervilles, mit einem Eimer auf dem Kopf, begibt sich dieser Jongleur blindlings auf eine Reihe von sinnlosen Experimenten, die ihn an Orte führen, an denen man ihn nicht erwartet hätte. Sie sind sein einziger Führer. Nichts kann den Lauf der Dinge aufhalten

Mise à jour le 2023-10-18 par Isle-Auvézère