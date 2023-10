Cabaret clandestin Les Grésilles Nantheuil, 16 novembre 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

En maitresse de cérémonie rebelle et lumineuse, Sarah Lazerges lance le show d’un cabaret porte-voix des destins de migrants. Dans une performance vibrante et électrique, à l’esthétique punk, numéros et chansons issues du cabaret berlinois, du music-hall américain et du café-concert français disent en creux l’exil et l’immigration. En duo avec Magali Delvaux, au piano, elle interprète de multiples personnages dans un espace mobile au service de l’essentiel – représentation symbolique de ceux qui partent en laissant tout derrière eux..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As a rebellious and luminous master of ceremonies, Sarah Lazerges launches the show in a cabaret that gives voice to the destinies of migrants. In a vibrant, electric performance with a punk aesthetic, numbers and songs from Berlin cabaret, American music hall and French café-concert speak volumes about exile and immigration. In duet with Magali Delvaux on piano, she plays multiple characters in a mobile space serving the essential – a symbolic representation of those who leave everything behind.

Como rebelde y luminosa maestra de ceremonias, Sarah Lazerges lanza el espectáculo en un cabaret que habla de los destinos de los emigrantes. En una actuación vibrante y eléctrica de estética punk, números y canciones del cabaret berlinés, del music-hall americano y del café-concert francés hablan del exilio y la inmigración. En un dúo con Magali Delvaux al piano, interpreta a múltiples personajes en un espacio móvil al servicio de lo esencial, representación simbólica de quienes lo dejan todo atrás.

Als rebellische und leuchtende Zeremonienmeisterin eröffnet Sarah Lazerges die Show eines Kabaretts, das als Sprachrohr für die Schicksale von Migranten fungiert. In einer vibrierenden, elektrischen Performance mit Punk-Ästhetik erzählen Nummern und Lieder aus dem Berliner Kabarett, der amerikanischen Music Hall und dem französischen Café-Concert hintergründig von Exil und Einwanderung. Im Duett mit Magali Delvaux am Klavier spielt sie zahlreiche Figuren in einem mobilen Raum, der dem Wesentlichen dient – eine symbolische Darstellung derjenigen, die aufbrechen und alles hinter sich lassen.

Mise à jour le 2023-10-18 par Isle-Auvézère