Drag Les Grésilles Nantheuil, 19 octobre 2023, Nantheuil.

Nantheuil,Dordogne

DRAG, un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même (avec de la pop et des paillettes…).

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



DRAG, a show that campaigns for the right to be yourself (with pop and glitter…)

DRAG, un espectáculo que reivindica el derecho a ser uno mismo (con pop y purpurina…)

DRAG, eine Show, die sich für das Recht einsetzt, man selbst zu sein (mit Pop und Glitzer…)

Mise à jour le 2023-09-19 par Isle-Auvézère