Doubs Chenecey-Buillon Venez déguster les grenouilles fraîchement arrivées Chez Gervais tous les jeudis et vendredis!

Sur réservation uniquement au 03 81 87 60 36. chezgervais.fr@gmail.com +33 3 81 87 60 36 https://chezgervais.fr/ Restaurant Chez Gervais 2, rue de l’Église Chenecey-Buillon

