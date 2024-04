Les grenouilles du Jardin des Plantes – Sortie nature enfants Jardin des Plantes Nantes, mardi 30 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-30 10:30 – 12:00

Gratuit : non Enfant accompagné : 10 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Observer des grenouilles sans les déranger, c’est possible au Jardin des plantes ! Ecoutons-les chanter, imitons-les, observons-les et créons notre propre grenouille à ramener à la maison. Jeune public, à partir de 5 ans Accessible aux personnes à mobilité réduite Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr