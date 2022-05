LES GRENIERS DANS LA RUE Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: 88370

2022-08-21

Plombières-les-Bains 88370 Chaque année depuis plus de 20 ans, c’est le plus important des vide-greniers de toute la région. Avec plus de 140 exposants, c’est la manifestation phare des collectionneurs et des férus de bonnes affaires. +33 3 29 66 60 01 https://www.plombieres-les-bains.fr/fr/accueil.html Plombières-les-Bains

