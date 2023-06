Les intrépides Les Grelodots Bussy Bussy Catégories d’Évènement: Bussy

Saône-et-Loire Les intrépides Les Grelodots Bussy, 17 juillet 2023, Bussy. Les intrépides 17 – 22 juillet Les Grelodots 390 Au centre Les Grelodots, nous favorisons la débrouillardise. Avant tout, l’enfant est acteur de ses vacances. Nous sommes défenseurs de l’éducation populaire et nous développons l’accès à l’autonomie par l’exploration. Le centre s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à l’environnement. Ainsi, on y découvre l’éco citoyenneté tout en s’amusant !

Les enfants élaborent leur programme en concertation avec les animateurs. Aux Grelodots, nous respectons le rythme de chacun. Par conséquent, nous aménageons toujours un temps personnel chaque jour où l’enfant peut choisir à sa guise de se reposer, jouer, lire, discuter,… Aussi, nous préférons les réveils échelonnés. Les Grelodots 17 rue du docteur Roy 71550 Anost Bussy 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesgrelodots.fr/colonies-de-vacances/#inscription-sejours-enfants »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T14:00:00+02:00 éco-citoyenneté nature Détails Catégories d’Évènement: Bussy, Saône-et-Loire Autres Lieu Les Grelodots Adresse 17 rue du docteur Roy 71550 Anost Ville Bussy Departement Saône-et-Loire Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Les Grelodots Bussy

Les Grelodots Bussy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussy/

Les intrépides Les Grelodots Bussy 2023-07-17 was last modified: by Les intrépides Les Grelodots Bussy Les Grelodots Bussy 17 juillet 2023