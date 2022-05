Les gravures rupestres de la vallée du Côa : de la découverte du site au musée Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Les gravures rupestres de la vallée du Côa : de la découverte du site au musée Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 3 juin 2022, Fontainebleau. Les gravures rupestres de la vallée du Côa : de la découverte du site au musée

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le vendredi 3 juin à 15:30

En 1995, la découverte de gravures de style paléolithique dans la vallée du Côa fait l’objet d’un vaste débat de société. Classées en 1998, un parc archéologique de 200 km² est créé pour les protéger tandis qu’un musée est inauguré en 2010 pour compléter la visite des sites sélectionnés. Quarante ans plus tard, l’art paléolithique reste encore exclusivement associé au monde souterrain dans l’imaginaire collectif. À partir du site du Côa, nous proposons une réflexion entre production de connaissance scientifique, appréciation par le grand public et choix politiques liés à l’art préhistorique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:30:00 2022-06-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Les gravures rupestres de la vallée du Côa : de la découverte du site au musée Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2022-06-03 was last modified: by Les gravures rupestres de la vallée du Côa : de la découverte du site au musée Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 3 juin 2022 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne