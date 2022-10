Les gravures de Mérian l’Ancien, de la Bible de Luther aux éditions hébraïques Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 9 février 2023, Paris.

Le jeudi 09 février 2023

de 12h30 à 14h00

. payant 6 € / 4 € (réduits* et Amis du mahJ) Gratuit pour les étudiants *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Conférence de Claire Decomps, conservatrice en chef des collections historiques et des judaica au mahJ Dans le cadre du cycle Art et archéologie du judaïsme

La conférence sur « Les gravures de Mérian l’Ancien, de la Bible de Luther aux éditions hébraïques »

Les Icones biblicaeveteris et Novi Testamenti ou « Images bibliques de l’ancien et du nouveau Testament » de Matthäus Mérian dit Mérian l’Ancien (Bâle, 1593 – Bad Schwallach, 1650) sont un ensemble de gravures sur cuivre créées pour illustrer la Bible de Luther. Très didactiques, elles ont été éditées pour la première fois à Strasbourg en 1625 sous forme d’albums légendés, connaissant un immense succès et inspirant ensuite de multiples éditions tant chrétiennes que juives, notamment des Haggadot (Récits de la Pâque) et des Tseéne, traductions commentées de la Bible en yiddish destinées aux femmes. Ce sont les réinterprétations juives de ces images, sur un mode de plus en plus populaire, qui seront ici présentées à travers de nombreux exemples.

Le cycle « Art et archéologie du judaïsme »

En France, ni la culture matérielle ni la production artistique des sociétés juives ne sont abordées à l’Université. Et si quelques chercheurs – archéologues, épigraphistes, historiens, archivistes, historiens de l’art… – s’attachent à ces domaines, leurs travaux demeurent difficiles d’accès pour les étudiants en histoire de l’art comme pour un large public.

Pour pallier cette lacune dans le paysage académique, le mahJ poursuit, pour la deuxième année, en partenariat avec l’École du Louvre, le cycle « Art et archéologie du judaïsme ». Une fois par mois, le jeudi à 12h30, lors d’une séance ouverte à tous les publics et diffusée sur la chaîne YouTube du mahJ, un spécialiste fait l’état de la connaissance sur un artiste, une œuvre, un domaine… Le programme de la saison se déploie, de l’Antiquité à nos jours, en privilégiant l’actualité de la recherche sur l’Europe et le Maghreb.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

