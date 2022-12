Les graviers roses Thouars, 16 avril 2023, Thouars .

Les graviers roses

Départ de Sothoferm ZI La Croix d’Ingand Thouars Deux-Sèvres ZI La Croix d’Ingand Départ de Sothoferm

2023-04-16 07:30:00 – 2023-04-16

ZI La Croix d’Ingand Départ de Sothoferm

Thouars

Deux-Sèvres

Venez participer au 1er Brevet Gravel des Deux-Sèvres ! Lors de cet évènement vous allez découvrir la vallée du Thouet, le patrimoine et les beaux paysages du Thouarsais et ses alentours. Plus roulant que le VTT et plus technique que la route, le Gravel est une pratique du vélo qui mélange des passages sur route ainsi que sur des sentiers, des pistes et des chemins.

Pour cette course, 5 distances différentes pour satisfaire le plus grand nombre : le 30km pour ceux qui veulent revenir plus vite à la buvette ; le 50km pour les graveleux débutants ou les VTTistes qui aiment les sorties roulantes ; le 100km : pour découvrir les paysages incroyables de notre région sans y passer la journée non plus ; le 150km : pour ceux qui hésitent entre le 100 et le 220 et le 220 km pour les amateurs de longues distances.

Ravitaillements gourmands sur les parcours

Venez participer au 1er Brevet Gravel des Deux-Sèvres ! Lors de cet évènement vous allez découvrir la vallée du Thouet, le patrimoine et les beaux paysages du Thouarsais et ses alentours.

Vléo Club Thouarsais

Les cyclos thouarsais

ZI La Croix d’Ingand Départ de Sothoferm Thouars

dernière mise à jour : 2022-12-23 par