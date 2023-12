Sortie nature les gravières Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Sortie nature les gravières Blanquefort, 13 janvier 2024, Blanquefort. Sortie nature Samedi 13 janvier 2024, 10h00 les gravières Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 Retrouvez la prochaine sortie nature samedi 13 Janvier de 10h à 12h aux gravières.

Partez à la découverte des oiseaux qui passent l’hiver chez vous.

Gratuit – Sur inscription par mail à agenda21@ville-blanquefort.fr. les gravières rue des gravières 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:agenda21@ville-blanquefort.fr »}] Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Code postal 33290 Lieu les gravières Adresse rue des gravières 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Lieu Ville les gravières Blanquefort Latitude 44.93261 Longitude -0.630972 latitude longitude 44.93261;-0.630972

les gravières Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/