Les Gratitudes, une adaptation émouvante d’un récit sur la réparation Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 8 novembre 2023, Paris.

Du lundi 13 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

dimanche

de 17h00 à 18h30

Du mercredi 08 novembre 2023 au samedi 11 novembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

De 11 € à 22 €

Après le succès de Stallone, Fabien Gorgeart adapte Les Gratitudes de Delphine de Vigan, récit d’un apprentissage de la perte, porté par les comédiennes Catherine Hiegel et Laure Blatter aux côtés du musicien et comédien Pascal Sangla.

Michka, une femme âgée, perd peu à peu l’usage de la parole, événement d’autant plus bouleversant que les mots furent la vie de cette ancienne parolière. Placée dans un EHPAD, elle doit imaginer un nouveau rapport aux autres, liée en silence à Marie, jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre, touché par sa quête. Car avant de mourir, Michka voudrait retrouver le couple qui – durant l’Occupation – a sauvé la petite fille juive qu’elle était.

Les Gratitudes est un récit émouvant sur la réparation : que réparer et qui remercier avant de disparaître ? Fidèle aux intentions du roman, Fabien Gorgeart en déploie une adaptation ample et libre, en troublant la perception de ce que l’on voit, pour traduire la déconstruction du langage et la perte des repères. Jouée sur scène par Pascal Sangla, la musique occupe un rôle essentiel, en contrepoint au silence qui s’installe mais aussi pour suivre la piste de la musicothérapie. Après Stallone, c’est la deuxième pièce du metteur en scène que le CENTQUATRE-PARIS produit et diffuse.

Spectacle avec audiodescription le dimanche 19 novembre à 17h

Cette représentation est proposée en audiodescription à destination des personnes aveugles et malvoyantes. Elle est précédée d’une visite tactile du décor à 16h.

Plus d’information auprès de Lucie Hass : l.hass@104.fr / 01 53 35 51 11

Réalisation Accès Culture

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/fabien-gorgeart-delphine-de-vigan-les-gratitudes.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102062036465

Collection Catherine Hiegel Fabien Gorgeart / Delphine de Vigan – Les Gratitudes