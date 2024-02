Les Gras de St Jean Salle polyvalente (à côté de la mairie) Saint-Jean-Trolimon, mercredi 14 février 2024.

Les Gras de St Jean Salle polyvalente (à côté de la mairie) Saint-Jean-Trolimon Finistère

Le comité des fêtes de Saint-Jean-Trolimon récidive son carnaval !

Au menu:

14h Ouverture de la costumerie / lecture de conte

16h Parade Les tambours d’Eckmühl

17h Apéro / Goûter Crêpes et vin chaud

19h Choten

20h Poésie avec Frédérique et Aurel

21h Tohu Bohu Folk trad

22h Lokta Electro Folk

23h à 1h Bal pop musique moderne

Pensez à réserver votre repas ou sur Hello Asso.

Les têtes seront cuites de manière traditionnelle au four à bois de Bara Tronoän à St Jean après la fournée de pain.

Le comité soutien une agriculture paysanne et durable. Tout nos produits sont bio et locaux et achetés aux bons prix. Cochon, ferme de Kerautret. Pain doux, Bara Tronoän. Pommes de terre Erwan et Karine Tréanton .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-24 01:00:00

Salle polyvalente (à côté de la mairie) Place de le République

Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne

L’événement Les Gras de St Jean Saint-Jean-Trolimon a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Destination Pays Bigouden Sud