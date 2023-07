Cet évènement est passé Épouvantail 86 Les Granges Vic-sur-Cère Catégories d’Évènement: Cantal

Vic-sur-Cère Épouvantail 86 Les Granges Vic-sur-Cère, 6 juillet 2023, Vic-sur-Cère. Épouvantail 86 Jeudi 6 juillet, 20h30 Les Granges Entrée libre Le collectif Kric-Kit-Ü invite à nouveau le Kollectif Hors Zone dans le Cantal pour une résidence de recherche au plateau pour la création ÉPOUVANTAIL 86. Résidence accueilli par le tiers-lieu Les Granges avec le soutien de l’association d’accompagnement de projets artistiques J’aime beaucoup ce que vous faites. Ce jeune Kollectif émergent est originaire de Montpellier. Il est composé de cinq jeunes créateurices, sortant du master création spectacle vivant à l’université Paul Valéry à Montpellier. Issus des arts plastiques, de l’art du spectacle et de l’art cinématographique, ils explorent à travers différents projets, allant de la performance numérique au théâtre de rue. ÉPOUVANTAIL 86 est un projet de Noémie Roturier en co-création avec Gabriele Paupini. Cette création est librement inspirée du roman noir, un voyage au coeur d’une affaire sombre, souvenir adolescent à travers le prisme d’une vision adulte et érodée. Nous suivons Eddy Pointvelu, qui retrace un de ses souvenirs, le plus marquant de son adolescence. Une affaire d’obsession. Un village fictif,

un meurtre,

deux adolescents.

Des souvenirs plus ou moins vagues.

Des questions sans réponse. Le Kollectif est accueilli à Vic-sur-Cère du dimanche 2 juillet au vendredi 7 juillet 2023 pour le spectacle ÉPOUVANTAIL 86. La création s’articule autour de différents médiums, notamment l’animation vidéo et la création son.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour que l’on puisse échanger tout au long de la semaine. Les Granges 2 rue de l’Elancèze, 15800 Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:30:00+02:00 – 2023-07-06T21:30:00+02:00

2023-07-06T20:30:00+02:00 – 2023-07-06T21:30:00+02:00 ©Noémie Roturier Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Vic-sur-Cère Autres Lieu Les Granges Adresse 2 rue de l'Elancèze, 15800 Vic-sur-Cère Ville Vic-sur-Cère Departement Cantal Lieu Ville Les Granges Vic-sur-Cère

Les Granges Vic-sur-Cère Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-sur-cere/