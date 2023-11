Rencontres festives de Noël Les Granges Saint-Jean Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean Rencontres festives de Noël Les Granges Saint-Jean, 20 décembre 2023, Saint-Jean. Rencontres festives de Noël Mercredi 20 décembre, 15h00 Les Granges Chants de Noël, décoration des sapins, échanges de cartes de Noël, stands pâtisseries, vin chaud et chocolat chaud. Avec les enfants des ALAE, les séniors et ouvert à tous sur le parvis des Granges ! Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

